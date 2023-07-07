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    Мужчина утонул в Темиртау

    7 Июля 2023, 11:18

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в реке Нура в Темиртау. Водолазы достали его тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел 6 июля в 12:50 в городе Темиртау. На территории дачного общества «Алма», на старом русло реки Нура, в необорудованном для купания месте, утонул мужчина 1987 года рождения. Он находился с друзьями на отдыхе.

    «В ходе проведения поисковых работ в 18:55 спасателями обнаружено и извлечено из воды тело утонувшего», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает, и просит жителей в купальный период соблюдать правила поведения на воде:

    - Категорически запрещается купание в необорудованных местах;

    - Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

    - Не оставляйте детей без присмотра;

    - Не купайтесь в нетрезвом состоянии;

    - Не купайтесь в незнакомых местах;

    - Не купайтесь в ночное время;

    - Не пользуйтесь досками и другими предметами, не предназначенными для плавания;

    - Категорически запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных

    жилетов и поясов;

    О любых предпосылках и фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или 8 (7212)

    433636, 433737.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия МЧС
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