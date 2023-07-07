Мужчина утонул в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в реке Нура в Темиртау. Водолазы достали его тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Несчастный случай произошел 6 июля в 12:50 в городе Темиртау. На территории дачного общества «Алма», на старом русло реки Нура, в необорудованном для купания месте, утонул мужчина 1987 года рождения. Он находился с друзьями на отдыхе.
«В ходе проведения поисковых работ в 18:55 спасателями обнаружено и извлечено из воды тело утонувшего», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает, и просит жителей в купальный период соблюдать правила поведения на воде:
- Категорически запрещается купание в необорудованных местах;
- Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- Не оставляйте детей без присмотра;
- Не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- Не купайтесь в незнакомых местах;
- Не купайтесь в ночное время;
- Не пользуйтесь досками и другими предметами, не предназначенными для плавания;
- Категорически запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных
жилетов и поясов;
О любых предпосылках и фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или 8 (7212)
433636, 433737.