Мужчина утонул в Иртыше в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел на реке Иртыш в районе городского пляжа «Пристань» в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

«Мужчина 1998 г.р. в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться и исчез из виду. В течении часа спасателями было найдено тело без признаков жизни», - сообщили в ДЧС.

Всего в поисковых работах было задействовано 4 человека личного состава и 1 плавательное средство.

ДЧС области Абай обращается ко всем жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Каждому человеку необходимо знать следующие правила:

- если вы находитесь на водоёме с детьми не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

- не купайтесь в запрещённых местах;

- не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

- при ловле рыбы с использованием плав средств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты;

- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

- не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания;

- не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;

- не заходите в воду и не купайтесь в тёмное время суток;

- не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В случае возникновения ЧС звоните в службу спасения по телефону – 112.