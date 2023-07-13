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    Мужчина утонул в Иртыше в Семее

    13 Июля 2023, 14:48

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел на реке Иртыш в районе городского пляжа «Пристань» в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

    «Мужчина 1998 г.р. в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться и исчез из виду. В течении часа спасателями было найдено тело без признаков жизни», - сообщили в ДЧС.

    Всего в поисковых работах было задействовано 4 человека личного состава и 1 плавательное средство.

    ДЧС области Абай обращается ко всем жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

    Каждому человеку необходимо знать следующие правила:

    - если вы находитесь на водоёме с детьми не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых;

    - не купайтесь в запрещённых местах;

    - не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;

    - при ловле рыбы с использованием плав средств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты;

    - не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;

    - не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания;

    - не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки;

    - не заходите в воду и не купайтесь в тёмное время суток;

    - не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    В случае возникновения ЧС звоните в службу спасения по телефону – 112.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Происшествия ДЧС Абайская область Семей
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