Мужчина утонул в Иртыше на необорудованном для купания месте – ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мужчина утонул, выбрав для купания необорудованное место в Усть-Каменогрске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В Усть-Каменогорске 14 августа 2022 года в 14 часов 00 минут спасателям поступило сообщение о том, что на протоке реки Иртыш при купании в необорудованном месте утонул мужчина, 1993 года рождения. Как оказалось, он проводил время с двумя друзьями на реке и заплыв далеко, не смог выбраться самостоятельно. Друзья пытались его спасти, но не справились. Поиски спасателей проводились путем визуального осмотра и с погружением. Тело утонувшего удалось обнаружить только 15 августа около 10 часов 50 минут на расстоянии 20 метров от берега. На данном участке спасатели заблаговременно установили предупреждающий знак, что здесь опасно, и находится в воде запрещено, однако это не остановило отдыхающих, в результате произошла беда.

«ДЧС ВКО напоминает гражданам, что купаться необходимо только на оборудованных пляжах. Ни в коем случае не рисковать своей жизнью. Запрещающие знаки говорят о том, что дно не обследовано водолазами, большая глубина и на дне могут быть предметы, угрожающие здоровью и жизни человека, либо ямы на дне с водоворотами, обрывы глубиной до четырех и более метров», - сообщили в пресс-службе.



