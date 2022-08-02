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    • Мужчина утонул в Баксайском канале Атырауской области

    2 Августа 2022 22:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в Баксайском канале, купаясь в необорудованном месте в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 2 августа во второй половине дня на пост связи поступило сообщение, что мужчина 1996 года рождения утонул в Баксайском канале. Купался он в неприспособленном для купания месте в селе Тандай Махамбетского района Атырауской области.

    На место происшествия из города Атырау выехали спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    «В 19:10 тело утонувшего обнаружили и извлекли из воды. В поисковых работах задействованы 5 водолазов-спасателей, надувная лодка, 3 сотрудника и 1 единица техники районного отдела полиции, местные жители», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Ранее сообщалось, что нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района. Трагедия произошла в этом же районе.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия #Регионы #МЧС #ДЧС
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