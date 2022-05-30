Мужчина устроил стрельбу в штате Оклахома, есть жертвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчину арестовали после стрельбы в городе Тафт (округ Маскоги, штат Оклахома), в результате которой один человек погиб и семеро получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на HUFFPOST.

По заявлению Бюро расследований штата Оклахома, 26-летний Скайлер Бакнер явился с повинной в офис шерифа округа Маскоги, на которого был выдан ордер на арест. По данным очевидцев, перестрелке предшествовала ссора, после чего послышались выстрелы.

В результате была убита 39-летняя женщина, среди раненых оказался один несовершеннолетний, возраст пострадавших от 9 до 56 лет.

На фестивале под открытым небом находились около 1500 человек, в самом городе Тафт население обычно составляет несколько сотен человек.

Ранее сообщалось о стрельбе в штате Техасе (США), в ходе которой погиб 21 человек, из них 19 детей.



