Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мужчина устроил стрельбу в штате Оклахома, есть жертвы

    30 Мая 2022, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчину арестовали после стрельбы в городе Тафт (округ Маскоги, штат Оклахома), в результате которой один человек погиб и семеро получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на HUFFPOST.

    По заявлению Бюро расследований штата Оклахома, 26-летний Скайлер Бакнер явился с повинной в офис шерифа округа Маскоги, на которого был выдан ордер на арест. По данным очевидцев, перестрелке предшествовала ссора, после чего послышались выстрелы.

    В результате была убита 39-летняя женщина, среди раненых оказался один несовершеннолетний, возраст пострадавших от 9 до 56 лет.

    На фестивале под открытым небом находились около 1500 человек, в самом городе Тафт население обычно составляет несколько сотен человек.

    Ранее сообщалось о стрельбе в штате Техасе (США), в ходе которой погиб 21 человек, из них 19 детей.


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай