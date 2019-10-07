Мужчина упал с балкона в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Упавший с балкона четвёртого этажа в Экибастузе мужчина выжил, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастузе в 15:40 во дворе дома по улице Королёва горожанин по неосторожности упал с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Мужчина через соседний балкон пытался перелезть на балкон своей квартиры», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали о том, почему экибастузец полез домой через балкон: «Ключей не было с собой, а жена только вечером должна была вернуться с работы «.

По данному несчастному случаю назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, добавили в полиции.