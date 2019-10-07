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Мужчина упал с балкона в Экибастузе
7 Октября 2019 17:33
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Упавший с балкона четвёртого этажа в Экибастузе мужчина выжил, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В городе Экибастузе в 15:40 во дворе дома по улице Королёва горожанин по неосторожности упал с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Мужчина через соседний балкон пытался перелезть на балкон своей квартиры», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В ведомстве корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали о том, почему экибастузец полез домой через балкон: «Ключей не было с собой, а жена только вечером должна была вернуться с работы «.
По данному несчастному случаю назначены экспертизы, проводится досудебное расследование, добавили в полиции.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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