Мужчина украл три телефона и золото на 2,5 млн тенге из дома астанчанки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Есильского района установлен 31-летний мужчина, причастный к краже имущества в 2022 году, путем проникновения в жилое помещение. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на ДП.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник в ночное время проходил по улице Чубар, обнаружил незапертую дверь одного из домов. Он незаметно проник в дом и совершил кражу 3 сотовых телефона марки iPhone, Samsung Ultra, золотые изделия, принадлежащие хозяйке дома.

По факту проводится досудебное расследование, по п.3 ч.3 ст.188 УК РК. Задержанный водворен в следственный изолятор. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Из вещественных доказательств изъяты только золотые изделия.

Сотрудники департамента полиции города Астаны рекомендуют не демонстрировать свой достаток, не рассказывать о своих доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые сами того не подозревая, могут стать наводчиками для совершения уголовного правонарушения.