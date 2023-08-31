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    Мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса в Алматы

    31 Августа 2023, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео, в описании которого говорится, что мужчина угрожал пассажирам автобуса ножом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Алматы. Нервный мужчина открыто угрожал ножом пассажирам маршрутки №135 и после выхода хотел проткнуть колесо автобуса», - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту расследование проводит управление полиции Ауэзовского района.

    «Личность фигуранта установлена, принимаются меры к его задержанию. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья. Его действиям будет дана правовая оценка, в соответствии с законодательством РК», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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