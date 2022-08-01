Мужчина угнал скорую и еще два авто, устроил три ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28-летний мужчина угнал три автомобиля, в том числе и машину скорой помощи, устроил три ДТП и пытался скрыться. Его задержала полиция Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что накануне в полицию поступило сообщение об угоне автомашины марки BMW с территории ЖК, расположенного по Кульджинскому тракту. Выезжая со двора, угонщик допустил столкновение с Audi и скрылся. Спустя несколько минут, злоумышленник на угнанном авто в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Toyota. С места этой аварии угонщик скрылся пешком.

Далее через несколько минут он силой отобрал у 28-летней девушки автомобиль Nissan. Однако далеко уехать на нем не удалось: на трассе мужчина допустил опрокидывание авто. Очевидцы вызвали скорую помощь. И тут у фигуранта возник умысел угона скорой. На Jac Sunray, принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану «Перехват».

«Подозреваемый - гр. К., 1994 года рождения, как было установлено в ходе медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения. Он под стражей. По фактам неправомерных завладений чужих транспортных средств в отделе полиции при управлении полиции Медеуского района, а также в Енбекшиказахском пайонном управлении полиции зарегистрированы три уголовных дела. Кроме того, начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП. Обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.



