Мужчина угнал автомобиль и сдал его на разбор в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе мужчина угнал автомобиль и сдал его на разбор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение от 63-летнего жителя – в ночь с 15 на 16 апреля со двора дома, находящегося в районе «Авиагородок», пропал автомобиль ВАЗ-21099 иностранного учета. Потерпевший пояснил, что поставил машину во дворе многоэтажного дома, а на утро не обнаружил его на месте.

Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, просмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные в данном районе. В результате стражи порядка задержали 45-летнего мужчину.

Выяснилось, что подозреваемый после совершения угона сдал авто на разбор за 60 тысяч тенге. Злоумышленник уже неоднократно был судим за аналогичное преступление.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК. Ведется расследование.

«Безопасность личного автотранспорта заключается в соблюдении ряда принципиальных правил. Прежде всего, это бдительность самих владельцев, недопущение беспечности не только во время стоянок, хранения машин вне поля зрения граждан, но и при их использовании. Нередки случаи, когда автолюбители, временно покидая машину, элементарно забывают включать сигнализацию, закрывать двери, – отметил начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.