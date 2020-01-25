Мужчина убил родителей и еще 4 человек в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В пятницу власти Германии подтвердили, что шесть человек были убиты в городе Рот-ам-Зее на юго-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.
Еще два человека пострадали в результате стрельбы и находятся в местной больнице. По данным агентства, один из пострадавших получил ранения опасные для жизни.
Немецкая полиция заявила, что задержала 26-летнего подозреваемого, открывшего огонь в 12:45 ночи по местному времени. Полиция установила, что двое из погибших были родителями подозреваемого.
Трое из убитых были мужчинами в возрасте 36, 65 и 69 лет, а трое других - женщины в возрасте 36, 56 и 62 года. Сотрудникам полиции удалось допросить нападавшего, но мотив нападения так и остался неясен.
Две жертвы стрелявшего были обнаружены непосредственно в доме, еще четыре трупа были найдены перед ним.
Двое пострадавших - мужчина и женщина, оказались «не местными жителями». Полиция пытается установить, какое отношение они имели к подозреваемому.
Подозреваемый является гражданином Германии, стрелком-любителем и имеет лицензию на ношение огнестрельного оружия. Он проживал в доме, где и произошли убийства. Полиция подтвердила, что это именно он вызвал полицию после совершения преступления.
Население городка Рот-ам-Зее составляет всего 5 200 человек.