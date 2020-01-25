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    Мужчина убил родителей и еще 4 человек в Германии

    25 Января 2020, 12:29

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В пятницу власти Германии подтвердили, что шесть человек были убиты в городе Рот-ам-Зее на юго-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Еще два человека пострадали в результате стрельбы и находятся в местной больнице. По данным агентства, один из пострадавших получил ранения опасные для жизни.

    Немецкая полиция заявила, что задержала 26-летнего подозреваемого, открывшего огонь в 12:45 ночи по местному времени. Полиция установила, что двое из погибших были родителями подозреваемого.

    Трое из убитых были мужчинами в возрасте 36, 65 и 69 лет, а трое других - женщины в возрасте 36, 56 и 62 года. Сотрудникам полиции удалось допросить нападавшего, но мотив нападения так и остался неясен.

    Две жертвы стрелявшего были обнаружены непосредственно в доме, еще четыре трупа были найдены перед ним.

    Двое пострадавших - мужчина и женщина, оказались «не местными жителями». Полиция пытается установить, какое отношение они имели к подозреваемому.

    Подозреваемый является гражданином Германии, стрелком-любителем и имеет лицензию на ношение огнестрельного оружия. Он проживал в доме, где и произошли убийства. Полиция подтвердила, что это именно он вызвал полицию после совершения преступления.

    Население городка Рот-ам-Зее составляет всего 5 200 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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