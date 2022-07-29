Мужчина убил 6-летнего сына в Туркестанской области - суд вынес приговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла весной в Туркестанской области - мужчина зарубил топором своего шестилетнего сына. Сегодня суд вынес приговор по этому делу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанского областного суда.

«Как установлено судебным следствием, подсудимый, 1974 года рождения, в Сайрамском районе 4 марта 2022 года забрал своего сына, 2016 года рождения, в рощу, расположенную перед его домом, под предлогом сбора дров, и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, нанес потерпевшему однократный удар по левой височной кости плоской стороной железного топора, находившегося в правой руке подсудимого. Затем подняв его тело, нанес несколько ударов острым концом железного топора в область шеи, в следствие чего отрубил потерпевшему голову», - сообщили в пресс-службе суда Туркестанской области.

В ходе процесса вина отца была полностью доказана. Его осудили по статье 99 части 3 УК РК «Убийство малолетнего».

«Вина подсудимого нашла свое подтверждение заключением судебно-экспертной экспертизы, (злой умысел, вменяемость) ответами потерпевших, совпадающими с другими доказательствами по уголовному делу и признанием вины подсудимым. Смягчающие или отягчающие обстоятельства: ранее подсудимый не судим, искреннее раскаяние отнесено к смягчающим обстоятельствам, отягчающих совершение преступления обстоятельств не установлено», - отметили в суде.

Прокурор просил суд назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы. Суд согласился с прокурором.

«Приговором от 29 июля 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Туркестанской области подсудимый признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием назначенного наказания в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы. С лишением права занимать должности, связанные с педагогической работой и работой с несовершеннолетними на 10 лет», - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

