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    Мужчина спрыгнул с пешеходного моста в парке Уральска

    30 Мая 2021, 06:18

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 46-летний житель Уральска спрыгнул с пешеходного моста в реку Чаган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Инцидент произошел 29 мая около 20:00 в городском парке культуры и отдыха. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, при патрулировании реки Чаган спасатели заметили тонущего человека.

    «Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО спасли мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и спрыгнул с пешеходного моста. Мужчине 46 лет и он является жителем Уральска. Спасатели передали его сотрудникам полиции», - сообщили в ДЧС ЗКО.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Регионы Казахстана Общество МЧС
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