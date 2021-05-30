Мужчина спрыгнул с пешеходного моста в парке Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 46-летний житель Уральска спрыгнул с пешеходного моста в реку Чаган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Инцидент произошел 29 мая около 20:00 в городском парке культуры и отдыха. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, при патрулировании реки Чаган спасатели заметили тонущего человека.

«Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО спасли мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и спрыгнул с пешеходного моста. Мужчине 46 лет и он является жителем Уральска. Спасатели передали его сотрудникам полиции», - сообщили в ДЧС ЗКО.