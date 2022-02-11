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    Мужчина спас родственника при пожаре в Семее

    11 Февраля 2022, 13:33

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 10 февраля в городе Семей загорелся дом на двух хозяев. Горели деревянные конструкции потолочного перекрытия веранды, оконный и дверной блок, мебель. До приезда пожарных подразделений родственник, проживающий поблизости, Андрей Матвеев заметил пожар и бросился на помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В сильно задымленном жилом помещении остался, мужчина, 1954 года рождения. Андрей не растерялся, выбил окно и проник в дом. Там на полу он обнаружил хозяина дома и вынес его на свежий воздух. Ожогов и отравления продуктами горения мужчина не получил и после осмотра врачей скорой помощи был отпущен домой.

    Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на общей площади 15 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

    Андрей очень скромный и единственное, что он рассказал о себе спасателям, что ему 41 год, у него 2 детей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Пожар
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