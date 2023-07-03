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    Мужчина спас ребенка из огня до приезда пожарных в Костанае

    3 Июля 2023, 09:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На частном подворье в городе Тобыле Костанайском области горели гараж, хозпостройка и автомобиль. До приезда пожарных подразделений проходящий мимо мужчина кинулся спасать ребенка, который оставался в доме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

    «2 июля в 16:10 на пульт связи ПЧ-10 города Тобыла поступило сообщение о пожаре на территории частного подворья по улице Дорожная. На момент прибытия пожарных расчетов горели гараж, кровля хозяйственной постройки, пристроенной к частному жилому дому на площади 55 кв.м. Огонь грозил перекинуться на жилой дом, расположенный в метре от гаража, но огнеборцам удалось отбить разбушевавшееся пламя и спасти жилое строение. В ходе тушения пожара из дома ими был эвакуирован газовый баллон. До прибытия пожарных подразделений проходящий мимо сосед вынес из дома ребёнка, 2017 года рождения»,- сообщили в ведомстве.

    Пожар был локализован буквально в течение 20 минут, а еще спустя полчаса полностью ликвидирован.

    «Огонь уничтожил деревянный гараж, внутри которого находился легковой автомобиль, велосипед, домашние вещи. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – нарушение мер пожарной безопасности при выполнении ремонта транспортного средства (скутера)»,- прокомментировали в ДЧС.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия МЧС Пожар Спасение Костанай
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