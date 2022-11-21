Мужчина спас пенсионера, рискуя своей жизнью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одной из квартир жилого комплекса «Шугыла сити» в Алматы произошел пожар. До прибытия спасателей 30-летний житель города Еркебулан Жанахметов, рискуя собственной жизнью, спас пожилого мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно после операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, пожар произошел в 5 утра 20 ноября в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома «Шугыла сити» в Наурызбайском районе. Горели домашние вещи и мебель.

«На лестничном марше было сильное задымление, создалась угроза жизни и здоровью жильцов. Звенья газодымозащитной службы принялись эвакуировать жителей, оставшихся в квартирах, и тушить пожар. Принятыми мерами пожар локализован через 10 минут с момента прибытия, ликвидирован в 5:47 утра», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных подразделений 30-летний житель этого ЖК Еркебулан Жанахметов, рискуя собственной жизнью, спас 72-летнего мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно после операции. По словам Еркебулана, он услышал стоны из квартиры на первом этаже. Пенсионер лежал в прихожей своего жилища.

«Примерно под утро мне не спалось. Открыв окно, я увидел пожар в соседнем корпусе и принял решение немедленно оповестить соседей. Побежал туда, чтобы помочь тем, кто нуждался. Сначала закрыл задвижку газовой трубы. С улицы очевидец или сосед, парнишка, подперев камнем, открыл дверь подъезда, где горела квартира. Услышав чей-то слабый голос из задымленного подъезда, я выскочил наружу, предложив очевидцам зайти вместе, но никто не решился.

Из подъезда валили клубы дыма, невозможно было дышать, опасно. Предпринял несколько попыток войти, и все-таки на ощупь подобрался к двери горящей квартиры, откуда доносились стоны, и вытащил мужчину в безопасное место. Я не ставил себе цель стать героем, хотел просто помочь», - поделился Еркебулан Жанахметов.

В настоящее время 72-летний мужчина находится в БСМП под присмотром врачей. Жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает. Руководством ДЧС Алматы инициировано в МЧС РК поощрение Еркебулана Жанахметова. Готовится представление на награждение за спасение человеческой жизни.



