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    Мужчина совершил суицид в Караганде

    19 Июня 2023, 13:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде 24-летний мужчина покончил с собой. Прибывшие на место медики не смогли его спасти и констатировали смерть от асфиксии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел в Пришахтинске. Мужчина работал охранником на одном из предприятий города. По словам знакомых, он жаловался на то, что не может закрыть кредиты из-за низкой заработной платы. Мужчину обнаружили родственники и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики, констатировали его смерть.

    «Бригада прибыла по адресу через 5 минут после поступившего вызова. Причина летального исхода – суицид», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

    По данному факту полиция ведет расследование.

    «Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия МВД РК Регионы Казахстана Караганда
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