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    Мужчина совершил разбойное нападение с ножом на магазин в Павлодаре

    12 Ноября 2019, 11:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция в Павлодаре задержала мужчину по «горячим следам», который подозревается в разбойном нападении на магазин, передает МИА «Казинформ».

    «В полицию обратился житель областного центра о том, что в магазине по улице Сатпаева в 18:40 неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, забрал 40 тысяч тенге. Оперативники сразу стали отрабатывать видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    Через несколько часов была установлена личность 38-летнего жителя Павлодара.

    «Мужчина, подозреваемый в преступлении, был задержан. Нож изъят», - подчеркнули в пресс-службе и отметили, что он водворен в ИВС Павлодара.

    По факту разбоя проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Силовые структуры
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