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    Мужчина скончался при обрушении бетонного козырька в Актау

    11 Мая 2023, 13:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрушился козырек одного из жилых домов в 9 микрорайоне Актау. В результате падения конструкции от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина. Еще двоих пострадавших госпитализировали в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Происшествие произошло в доме №4 в 9 микрорайоне.

    «Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали в больницу», - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

    Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние стабильное.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Мангистауская область Регионы Актау
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