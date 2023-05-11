Мужчина скончался при обрушении бетонного козырька в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрушился козырек одного из жилых домов в 9 микрорайоне Актау. В результате падения конструкции от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина. Еще двоих пострадавших госпитализировали в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Происшествие произошло в доме №4 в 9 микрорайоне.

«Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали в больницу», - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние стабильное.