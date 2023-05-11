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Мужчина скончался при обрушении бетонного козырька в Актау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Мая 2023, 13:38
Мужчина скончался при обрушении бетонного козырька в Актау Фото: lada.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрушился козырек одного из жилых домов в 9 микрорайоне Актау. В результате падения конструкции от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина. Еще двоих пострадавших госпитализировали в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Происшествие произошло в доме №4 в 9 микрорайоне.

«Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали в больницу», - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние стабильное.

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Происшествия   Мангистауская область   Регионы   Актау  
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