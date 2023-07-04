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    Мужчина с ребенком на мопеде врезался в забор в Алматинской области

    4 Июля 2023, 18:04

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина на мопеде врезался в металлический забор, в результате которого погибла его несовершеннолетняя дочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появилось видео момента жуткого ДТП. В описании говорится, что на транспорте помимо водителя, якобы находилось трое детей: два сына и дочь.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля в селе Жыбек-жолы Карасайского района, около 21:00.

    «По предварительным данным, гражданин С. 1981 года рождения, управляя мототранспортом на одной из улиц села, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с забором здания. В результате ДТП водитель и его несовершеннолетняя дочь 2017 года рождения различными травмами были доставлены в больницу, где ребенок, не приходя в сознание скончалась», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

    Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района по признакам статьи 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Начато досудебное расследование с назначением всех необходимых экспертиз.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия
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