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    • Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы

    5 Августа 2022 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео нападения мужчины с ножом на женщину появилось в Сети. Полиция Алматы завела уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Правозащитница Дина Тансари разместила фото и видео инцидента в Facebook. По ее данным, 31 июля в Алматы в 22:30 в автобусе №38, в районе улиц Саина-Рыскулова, мужчина напал на свою бывшую супругу.

    «Это наглое, дерзкое нападение с ножом в руках прямо в автобусе на 27-летнюю маму двоих детей наблюдали пассажиры автобуса… В тот день он напал на нее с ножом, обещая убить, пытался нанести удар в область сердца, а затем по лицу. Из-за того, что его сразу обезвредили пассажиры автобуса, он не довел задуманное до конца», - написала Дина Тансари.

    Она добавила, что мужчину по решению суда задержали на 15 суток.

    В департаменте полиции города сообщили, что факт зарегистрирован в управлении полиции Алатауского района.

    «Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение», - заявили в пресс-службе департамента полиции.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Борьба с преступностью #Происшествия #Видео #Криминал
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