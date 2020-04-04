Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции: двое погибших, семь раненых

    4 Апреля 2020, 19:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во Франции мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, убив двоих и ранив семерых, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

    Инцидент произошел в субботу утром в торговом центре и на улице вблизи него в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке страны.

    Один из раненых находится в критическом состоянии в больнице. Полиция задержала нападавшего.

    Глава Министерства внутренних дел Франции написал в своем микроблоге Twitter, что обстоятельства и мотив нападения изучаются.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Происшествия Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    17 мирных жителей погибли при авиаударе в Судане
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане