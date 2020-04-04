Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции: двое погибших, семь раненых

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во Франции мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, убив двоих и ранив семерых, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

Инцидент произошел в субботу утром в торговом центре и на улице вблизи него в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке страны.

Один из раненых находится в критическом состоянии в больнице. Полиция задержала нападавшего.

Глава Министерства внутренних дел Франции написал в своем микроблоге Twitter, что обстоятельства и мотив нападения изучаются.