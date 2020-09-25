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    Мужчина с ножом напал на людей в Париже, четверо пострадали

    25 Сентября 2020, 18:25

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже в результате нападения возле офиса Charlie Hebdo пострадали четверо человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Возле бывшего офиса французской сатирической газеты Charlie Hebdo произошло нападение с использованием ножа, подозреваемый арестован, сообщает парижская полиция.

    Согласно первой версии, выдвинутой полицией, было двое подозреваемых, однако теперь с стражи порядка считают, что это был один человек, который и задержали возле площади Бастилии в восточной части Парижа.

    По сообщениям BFM TV, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Пока неизвестно, что стало причиной нападения и связано ли оно с газетой Charlie Hebdo, которая переехала в другой офис после нападения в 2015 году.

    Автор:

    Арсен Утешев

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