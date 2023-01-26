Мужчина с мачете убил священнослужителя в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и несколько получили ранения в результате вооруженного нападения в двух церквях на юге Испании в среду вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По данным полиции, подозреваемый, вооруженный мачете, совершил нападения в церквях, расположенных в 300 метрах друг от друга где-то около 19:00 по местному времени.

По данным агентства Reuters, нападавший сначала вошел в церковь Сан-Исидро в Альхесирасе, где набросился на священника и нанес ему серьезные ранения. Затем он направился во вторую церковь Нуэстра Сеньора де ла Пальма, где зарезали священнослужителя. Предполагаемой жертве сначала удалось выбраться из церкви, но, к сожалению, священнослужитель снова подвергся нападению и был смертельно ранен.

Полиции удалось обезоружить и арестовать нападавшего сразу после нападения. Им оказался 25-летний гражданин Марокко. В настоящее время он находится под стражей в полиции.

Раненный священник находится в тяжелом состоянии. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести в результате нападения.

Следователи расследуют инцидент как теракт.





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