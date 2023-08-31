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    Мужчина с кирпичом гонялся за девушкой в Актюбинской области

    31 Августа 2023, 18:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видео, на котором в Актюбинской области мужчина с кирпичом в руках преследует девушку якобы с намерением изнасиловать. В полиции прокомментировали данный факт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На видео 32-летний мужчина с кирпичом в руках бегает за девушкой, ругается, девушка убегает, снимая на камеру преследование. Затем она спасается, садясь в проезжающую машину.

    Как оказалось попытки изнасилования не было. Мужчина и девушка знакомы между собой, инцидент произошел в Шалкарском районе.

    «Инцидент произошел 29 августа в 17:00 часов по улице Желтоксан в городе Шалкар. Оба являются жителями города Шалкар. Мужчина был задержан. За нарушение общественного порядка, оскорбление в общественном месте в отношении 22-летней жительницы города Шалкар на мужчину был составлен административный протокол по статье 434 части 1 административного кодекса. Задержанный временно был помещен в спецкомнату Шалкарского отделения полиции», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область полиция
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