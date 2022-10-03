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    Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил игровой клуб в Караганде на 4 млн тенге

    3 Октября 2022, 13:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Постоянный клиент, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около 4 млн тенге из кассы в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В центр оперативного управления полиции города Караганды поступило сообщение, что в помещении одного из игровых клубов произошел разбой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

    Сотрудницы клубы сообщили, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3,9 млн тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия.

    Установлен подозреваемый – 34-летний мужчина. Он дал признательные показания, пояснив, что проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе. Для этого заранее приобрел игрушечный пистолет. Он был изъят в качестве вещественного доказательства. Ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Караганда
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