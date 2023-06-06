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    Мужчина  с игрушечным пистолетом напал на микрофинансовую организацию в ЗКО

    6 Июня 2023, 18:36

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Одну из микрофинансовых организаций, выдающих денежные займы населению, ограбил 39-летний житель Уральска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть департамента полиции позвонила кассир одной из микрофинансовых организаций города, которая сообщила, что неизвестный мужчина, одетый в комбинезон, зашел в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги. Испугавшись, кассир отдала ему денежные средства, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

    Сотрудниками полиции ДП ЗКО по горячим следам задержан гражданин Б., 1984 года рождения. По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 192 УК РК «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Задержанный помещен в изолятор временного содержания города Уральска.

    В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что гражданин Б. ранее к уголовной ответственности не привлекался. Пистолет, которым он угрожал кассиру, оказался игрушечным. Со слов задержанного, он решился напреступление из-за накопившихся долгов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Видео МВД РК
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