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    • Мужчина ранил мачете несколько человек в парке Ливерпуля

    12 Августа 2022 11:16

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Вооруженный мачете мужчина ранил несколько человек в парке английского города Ливерпуль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

    Жертвы нападения были доставлены в больницу. Сообщается, что пострадавшие получили травмы от ножевых ранений, которые не угрожают их жизни.

    Полиция графства Мерсисайда сообщила, что задержала подозреваемого в Стэнли-парке недалеко от стадионов футбольных клубов «Ливерпуль» и «Эвертон». Мужчина бесчинствовал на улицах, ходил и кричал на людей, держа в руках предмет, описанный как мачете.

    Стражи порядка предполагают, что инцидент не связан с терроризмом, и подозреваемый, возможно, имеет проблемы с психическим здоровьем. Стало известно, что нападавший является местным гражданином. В настоящее время он взят под стражу для допроса.

    Фото: liverpoolecho.co.uk

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Великобритания #Мировые новости
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