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    • Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО

    5 Августа 2022 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 47-летний житель Западно-Казахстанской области забрался на крышу поезда в Алматы, полиция его оштрафовала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с мужчиной, пытавшимся доехать домой на крыше поезда, появилось в Сети.

    В департаменте полиции на транспорте отметили, что случай произошел 24 июля в 22:45. В дежурную часть линейного управления полиции на станции «Алматы 1» поступило сообщение, что в 20:20 при отправлении пассажирского поезда сообщением «Алматы-Орал» со станции «Алматы-2» машинист применил экстренное торможение, из-за угрозы жизни гражданина, который при стоянке поезда забрался на крышу хвостового вагона.

    «После остановки поезда сотрудниками транспортной полиции правонарушитель по акту был снят с крыши вагона. В ходе проверки установлен 47-летний житель Западно-Казахстанской области. При опросе мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой - до станции Казахстан (ЗКО) на крыше поезда», - проинформировали в пресс-службе ДП на транспорте.

    В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 560 части 1 КоАП РК «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта» и наложен штраф в размере 5 МРП.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Западно-Казахстанская область #Происшествия #Видео
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