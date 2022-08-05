Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 47-летний житель Западно-Казахстанской области забрался на крышу поезда в Алматы, полиция его оштрафовала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с мужчиной, пытавшимся доехать домой на крыше поезда, появилось в Сети.

В департаменте полиции на транспорте отметили, что случай произошел 24 июля в 22:45. В дежурную часть линейного управления полиции на станции «Алматы 1» поступило сообщение, что в 20:20 при отправлении пассажирского поезда сообщением «Алматы-Орал» со станции «Алматы-2» машинист применил экстренное торможение, из-за угрозы жизни гражданина, который при стоянке поезда забрался на крышу хвостового вагона.

«После остановки поезда сотрудниками транспортной полиции правонарушитель по акту был снят с крыши вагона. В ходе проверки установлен 47-летний житель Западно-Казахстанской области. При опросе мужчина пояснил, что у него не было денег на билет и он решил доехать домой - до станции Казахстан (ЗКО) на крыше поезда», - проинформировали в пресс-службе ДП на транспорте.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 560 части 1 КоАП РК «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта» и наложен штраф в размере 5 МРП.

Кадр из видео



















