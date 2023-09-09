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    19:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Астане

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    Видеодан алынған кадр: t.me/POLICE_of_KZ
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли мужчину буквально за считанные секунды до прыжка с балкона восьмого этажа в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На канал 102 поступило сообщение о том, что человек намеревается спрыгнуть из окна на 8-м этаже многоэтажки. На вызов отправился автопатруль в составе капитана полиции Асылхана Молдагалиева и старшего лейтенанта Куата Сембекова. На момент прибытия полицейских мужчина висел, держась руками за окно балкона.

    Поднявшись на 8 этаж, стражи порядка совместно с работником скорой помощи успели схватить мужчину за руки и затянуть в комнату. При этом мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и просил, чтобы его отпустили.

    «Мы в составе экипажа прибыли на место, где увидели, как мужчина, висел на балконе и собирался прыгнуть вниз. За считанные секунды мы поднялись к мужчине и, схватив его за руки затянули в квартиру», - рассказал Асылхан Молдагалиев.

    Мужчине была оказана медицинская и психологическая помощь. Что подтолкнуло 28-летнего жителя города на такой необдуманный поступок выясняют полицейские. С ним проведена профилактическая беседа.


    Теги:
    полиция Спасение Астана Правоохранительные органы
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