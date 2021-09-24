Мужчина пытался проехать в детсад, угрожая пистолетом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина пытался проехать на территорию детского сада, угрожая пистолетом. Видео инцидента появилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что вооруженный мужчина привез ребенка в детсад «Ашамай-2», расположенный в коттеджном городке в Наурызбайском районе города. Охрана детсада была вынуждена вызвать наряд полиции.

«Данный факт зарегистрирован управлением полиции Наурызбайского района. В настоящее время проводится проверка. Установлено, что пистолет является газовым и имеется официальное разрешение. По результатам разбирательства будут приняты меры в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.