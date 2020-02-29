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Мужчина прыгнул с железнодорожного моста в реку в Павлодаре

29 Февраля 2020 22:25
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Мужчина прыгнул с железнодорожного моста в реку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре спасатели вытащили из Иртыша мужчину, прыгнувшего с моста, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение поступило на пульт диспетчера в 17:50.

«Очевидцы сообщили, что в районе памятника природы «Гусиный перелёт» мужчина прыгнул с моста. На место происшествия незамедлительно направили дежурную смену оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области», - прокомментировали в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели установили, что 30-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. С моста он прыгнул в тёплое течение Иртыша.

Четверо спасателей вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи. Медики назвали состояние мужчины удовлетворительным.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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