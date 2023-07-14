Мужчина продавал наркотики «бесконтактным путем» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель столицы торговал синтетическими наркотиками в интернет-магазинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

Столичные полицейские проводят работу по ликвидации интернет-магазинов, причастных к сбыту синтетических наркотиков в столице.

Как отметили в полиции, среди современной молодежи широко пропагандируется мода на употребление «новых синтетических» наркотиков и психоактивных веществ». Этим пользуются наркодилеры и массово реализуют запрещенные вещества через интернет-ресурсы.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на улице Кабанбай батыра установлен 19-летний астанчанин, который сбывал наркотики через интернет-магазин», так называемым «бесконтактным путем». Наркосбытчик, путем «закладок» оставлял наркотики в людных местах, центральных парках. При проведении следственно- оперативных мероприятий, парень в преступлениях признался и рассказал полицейским о системе работы интернет-магазина, и получения оттуда незаконного вознаграждения», - сообщили в полиции.

Во время обыска, у мужчины было обнаружено и изъято 40 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения. Общий вес изъятых синтетических наркотиков «Мефедрон» составил более 40 грамм, или 150 разовых доз.

«Возбуждено уголовное дело. 19-летний житель столицы водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастников наркосбытчика», - отметили в ДП.