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    Мужчина продал контрафактные сигареты в Акколе на 775 тысяч тенге

    3 Ноября 2022, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мужчина успел реализовать товар в Акколе на сумму 775 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Сигареты без документов и сертификатов продавал житель Акмолинской области на территории региона.

    С марта по июнь текущего года гражданин Гулиев Р.Э. покупал табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, хранил его в контейнере на территории столичного рынка «Амир» и успел реализовать товар в Акколе на сумму 775 000 тенге.

    «Автомобиль с контрафактными табачными изделиями задержали при перевозке товара из столицы до Ерейментау, где планировалась его реализация через магазины розничной торговли. В ходе осмотра авто нашли и изъяли табачные изделия в количестве 34 500 пачек. Общая стоимость изъятых 37 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 млн тенге», - сообщили в пресс-службе агентства.

    Приговором суда Гулиеву Р.Э. назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

    Кадр из видео/t.me/afm_rk
    Астана Акмолинская область Борьба с преступностью Регионы
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