Мужчина продал контрафактные сигареты в Акколе на 775 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мужчина успел реализовать товар в Акколе на сумму 775 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Сигареты без документов и сертификатов продавал житель Акмолинской области на территории региона.

С марта по июнь текущего года гражданин Гулиев Р.Э. покупал табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, хранил его в контейнере на территории столичного рынка «Амир» и успел реализовать товар в Акколе на сумму 775 000 тенге.

«Автомобиль с контрафактными табачными изделиями задержали при перевозке товара из столицы до Ерейментау, где планировалась его реализация через магазины розничной торговли. В ходе осмотра авто нашли и изъяли табачные изделия в количестве 34 500 пачек. Общая стоимость изъятых 37 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 млн тенге», - сообщили в пресс-службе агентства.

Приговором суда Гулиеву Р.Э. назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

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