Мужчина приставал к детям в туалете ТРЦ в Алматы: его осудили на 10 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 10 годам лишения свободы приговорен мужчина, пристававший к детям в туалете ТРЦ в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

Дело в отношении гражданина А. рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы по статье 124 ч.1 УК РК.

«Судом установлено, что гр. А. совершил развратные действия, без применения насилия, а именно дважды демонстрировал двум девочкам 2012 года рождения видео порнографического содержания со своего сотового телефона. Сначала в фойе торгового центра, а затем в помещении женского туалета, куда он проник вслед за потерпевшими», - сообщили в суде.

Приговором суда гр. А. осужден к 10 годам лишения свободы - максимальному наказанию по этой статье УК РК.

Приговор суда не вступил в законную силу.