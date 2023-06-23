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    Мужчина приставал к 15-летней девочке в автобусе

    23 Июня 2023, 20:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео, предположительно, cнятое в г. Қосшы. По словам автора ролика, мужчина на видео приставал к 15-летней девочке в момент, когда та уснула в автобусе под номером 303, передает МИА «Казинформ».

    «Девочка проснулась от того, что этот мужчина трогал ее и занимался самоудовлетворением, глядя на подростка», - отмечается в публикации под роликом.

    Пострадавшие написали заявление в полицию.

    «В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация с жалобой на действия неизвестного лица, который в салоне маршрутного автобуса вел себя неподобающим образом. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушителя, по результатам которого будет дана правовая оценка его действиям», - отметили в департаменте полиции г.Астаны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана МВД РК
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