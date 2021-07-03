Мужчина пригрозил расправой своему коллеге в Кокшетау

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - 1 июля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 51-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что работник предприятия, находясь на территории ТОО, угрожал ему физической расправой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Причиной конфликта стала некачественно выполненная работа, неудовлетворенность которой выразил потерпевший.

Подозреваемый 34-летний житель областного центра, ранее судимый по ст.99 ч.1 УК РК, пригрозил заявителю привести в исполнение свое обещание. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК РК «Угроза». «Если вам угрожают физической расправой, то вы имеете право обратиться за помощью в полицию. Согласно статьи 115 УК РК, угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов либо арестом до 60 суток. Также полицейские рекомендуют фиксировать все попытки запугать или договориться: записывать беседы на диктофон, снимать на фото и видео, также не стоит пренебрегать мерами личной безопасности», - напомнили в полиции.

