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    • Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане

    9 Августа 2022 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще один героический поступок совершил мужчина в Нур-Султане. Он поймал девочку, упавшую с высоты 10 этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 июля текущего года в 20:50 часов в службу спасения поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в 20:01 часов в доме номер 42 по проспекту Кабанбай батыра с высоты 10-го этажа упал ребенок 2017 года рождения. Прохожий мужчина, 1988 года рождения, проживающий в этом же доме, попытался поймать ребенка в момент падения, тем самым смягчив удар», - сообщили в пресс-службе столичного ДЧС.

    Героя зовут Талгат Абдиханулы. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана обратился к нему с приглашением для награждения. В свою очередь, Талгат отказался, так как девочка на данный момент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации многопрофильной городской детской больницы № 2.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Нур-Султан #Происшествия #ДЧС #Спасение
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