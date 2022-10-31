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Мужчина повесился в подъезде: от суицида его спасли полицейские Сарани

31 Октября 2022, 14:48
Мужчина повесился в подъезде: от суицида его спасли полицейские Сарани
31 Октября 2022, 14:48

Мужчина повесился в подъезде: от суицида его спасли полицейские Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - От суицида спасли мужчину полицейские Сарани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 октября наряд взвода патрульной полиции Сарани Карагандинской области в составе старшего инспектора Куандыка Жумагалиева и инспектора Улана Молдабаева, заступили на службу. Около 1.00 к полицейским с дежурной части поступило сообщение о нетрезвом мужчине, шумевшем во втором подъезде многоэтажного дома микрорайона 1А.

«Буквально через три-четыре минуты я с напарником подъехал к данному дому. Зашли в подъезд, стали подниматься на верхний этаж. Там и увидели мужчину на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он намотал на шею простыню, конец – привязал к перилам. Мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни. С напарником вытащили его из петли, стали приводить в чувства. Когда он открыл глаза, стало понятно – самое страшное осталось позади. Вызвали скорую, и врачи оказали мужчине медицинскую помощь. Обошлось без госпитализации», – рассказывает Жумагалиев.

Оказалось, мужчина проживает в данном подъезде. Находясь в нетрезвом состоянии, он поссорился с женой, после чего решил свести счеты с жизнью.

Фото: polisia.kz


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