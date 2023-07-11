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    Мужчина получил срок из-за опасного наследства в области Абай

    11 Июля 2023, 21:35

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 44-летнего жителя Кокпектинского района области Абай, осудили на 6 месяцев ограничения свободы за незаконное хранение боеприпаса, которое по словам осужденного досталось ему в наследство от отца, который умер 15 лет назад, передает МИА «Казинформ».

    Изготовленный заводским способом и годный к стрельбе боеприпас автомата, ручного пулемета и охотничьего ружья был обнаружен при проведении обыска в доме у гражданина Б.

    За данное уголовное правонарушение мужчина был осужден по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» к наказанию в виде 6 месяцев ограничения свободы.

    «В настоящее время данный гражданин был поставлен на учет службы пробации Кокпектинского района области Абай. С ним была проведена беседа профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Данный осужденный порядок и условия отбывание наказания не нарушает, желает встать на путь исправления», - отметил инспектор службы пробации Кокпектинского района Департамента УИС по обалсти Абай старший лейтенант юстиции Ермеков Ернат.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Общество Абайская область полиция
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