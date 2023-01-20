Мужчина получил электротравму при пожаре на рынке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности пожара на рынке «Аксай» в Таразе. Более часа понадобилось жамбылским спасателям, чтобы ликвидировать пожар, охвативший торговое здание с бутиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня произошло возгорание кровли двухэтажного здания на рынке «Аксай». По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, в данное время в реанимации городской многопрофильной больницы находится 25-летний пострадавший.

«Парень получил электротравму, - уточнили в облуправлении здравоохранения. – Врачи диагностируют острое отравление угарным газом тяжелой степени тяжести. Еще двоим пострадавшим при пожаре женщинам 39 и 55 лет врачи поставили диагноз – «реакция на ситуацию, симптоматическая гипертензия, расстройство вегетативной нервной системы». Им назначили амбулаторное лечение».

Как сообщалось ранее, пожар на рынке «Аксай» охватил кровлю здания и 44 бутика, расположенные на втором этаже. С первого этажа здания спасатели эвакуировали четырех человек. В больницу обратились 5 человек, трое из них отказались от госпитализации.

Уточненная площадь пожара составила 1 050 кв. метров при общей площади здания в 2 150 кв. метров.

В ДЧС Жамбылской области уточнили, что пожар локализован в 14:29 и ликвидирован в 14:56. Задействовано 64 сотрудника департамента по ЧС и 17 единиц техники. Предварительная причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На рынке располагались популярные у таразцев торговые бутики по продаже одежды, тканей, штор, игрушек, хозяйственных товаров.





Фото: МЧС РК