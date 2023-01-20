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    Мужчина получил электротравму при пожаре на рынке в Таразе

    20 Января 2023, 20:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности пожара на рынке «Аксай» в Таразе. Более часа понадобилось жамбылским спасателям, чтобы ликвидировать пожар, охвативший торговое здание с бутиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня произошло возгорание кровли двухэтажного здания на рынке «Аксай». По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, в данное время в реанимации городской многопрофильной больницы находится 25-летний пострадавший.

    «Парень получил электротравму, - уточнили в облуправлении здравоохранения. – Врачи диагностируют острое отравление угарным газом тяжелой степени тяжести. Еще двоим пострадавшим при пожаре женщинам 39 и 55 лет врачи поставили диагноз – «реакция на ситуацию, симптоматическая гипертензия, расстройство вегетативной нервной системы». Им назначили амбулаторное лечение».

    Как сообщалось ранее, пожар на рынке «Аксай» охватил кровлю здания и 44 бутика, расположенные на втором этаже. С первого этажа здания спасатели эвакуировали четырех человек. В больницу обратились 5 человек, трое из них отказались от госпитализации.

    Уточненная площадь пожара составила 1 050 кв. метров при общей площади здания в 2 150 кв. метров.

    В ДЧС Жамбылской области уточнили, что пожар локализован в 14:29 и ликвидирован в 14:56. Задействовано 64 сотрудника департамента по ЧС и 17 единиц техники. Предварительная причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    На рынке располагались популярные у таразцев торговые бутики по продаже одежды, тканей, штор, игрушек, хозяйственных товаров.


    Фото: МЧС РК

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Регионы МЧС Пожар ДЧС Тараз
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