Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы

    22 Июня 2023, 10:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении автомобиля у своей знакомой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Алматы проводит расследование.

    «По факту смерти гражданина И., 1980 года рождения, задержанного по подозрению в совершении открытого хищения автомашины марки «Toyota» у своей знакомой, в настоящее время проводится расследование. Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы
    Хватило бы на весь Петропавловск: полиция изъяла крупную партию наркотиков
    Житель Атырау незаконно перевозил 100 кг осетра
    Деньги у шымкентца выманили две девушки под угрозой срыва свадьбы
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT