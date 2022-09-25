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    Мужчина погиб в перестрелке в Жамбылской области

    25 Сентября 2022, 19:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В перестрелке в Шуском районе Жамбылской области получили ранения четыре человека, один скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 сентября в 00:18 в Шуский РОП поступило сообщение из больницы о том, что с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей в возрасте 23, 25 и двое 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.

    Начато досудебное расследование по статье 99 части второй УК РК.

    Правоохранительные органы проводят проверку. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по нормам уголовно-процессуального кодекса.

    «Полицейские установили личность 22-летнего жителя села Толе би, которого подозревают в совершении преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого», - сообщили в ведомстве.

    В ближайшее время будет принято законное процессуальное решение в отношении лиц, участвовавших в происшествии.

    Ранее перестрелка произошла в Караганде между жителями города. Неизвестные лица, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя. После этого скрылись на автомашине.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы Казахстана Криминал
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