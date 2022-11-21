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    Мужчина погиб в ДТП в Павлодаре

    21 Ноября 2022, 12:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки скончался на месте ДТП в центре Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «21 ноября около 04:25 часов 29-летний водитель на Toyota Camry, на пересечении улиц Сатпаева и Исиналиева, совершил наезд на дорожное ограждение. После, продолжив движение, совершил наезд на опору освещения, на дерево и забор дома. Водитель скончался на месте происшествия. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК», - говорится в сообщении.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Павлодарская область ДТП Происшествия Павлодар
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