Мужчина погиб в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки скончался на месте ДТП в центре Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«21 ноября около 04:25 часов 29-летний водитель на Toyota Camry, на пересечении улиц Сатпаева и Исиналиева, совершил наезд на дорожное ограждение. После, продолжив движение, совершил наезд на опору освещения, на дерево и забор дома. Водитель скончался на месте происшествия. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК», - говорится в сообщении.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ



