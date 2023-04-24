Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мужчина погиб в ДТП на павлодарской трассе

    24 Апреля 2023, 22:22

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 23 апреля в 05:20 на 185-м километре автодороги Ленинский – Курчатов 31-летний водитель Volkswagen Golf перевернулся в кювет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний пассажир авто от полученных травм скончался на месте. По данному факту правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Транспорт водворили на штрафную стоянку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане