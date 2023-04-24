Мужчина погиб в ДТП на павлодарской трассе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области 23 апреля в 05:20 на 185-м километре автодороги Ленинский – Курчатов 31-летний водитель Volkswagen Golf перевернулся в кювет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний пассажир авто от полученных травм скончался на месте. По данному факту правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза», – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Транспорт водворили на штрафную стоянку.