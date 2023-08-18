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    Мужчина погиб, пытаясь помочь водителю после ДТП в Актюбинской области

    18 Августа 2023, 17:58

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел сегодня на автодороге Актобе – Родниковка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как сообщили в полиции, 18 августа водитель автомашины Сhevrolet Lanos, двигаясь по автодороге Актобе – Родниковка, в районе поселка Акшат допустил наезд на лошадь, которая переходила дорогу.

    После совершения ДТП к водителю подбежал пассажир проезжавшей автомашины для оказания помощи. В этот момент водитель другой автомашины Nissan Note Hybrid совершил наезд на лежавщее животное и, изменив направление движения, сбил мужчину.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область ДТП
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