Мужчина погиб, пытаясь помочь водителю после ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел сегодня на автодороге Актобе – Родниковка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.



Как сообщили в полиции, 18 августа водитель автомашины Сhevrolet Lanos, двигаясь по автодороге Актобе – Родниковка, в районе поселка Акшат допустил наезд на лошадь, которая переходила дорогу.

После совершения ДТП к водителю подбежал пассажир проезжавшей автомашины для оказания помощи. В этот момент водитель другой автомашины Nissan Note Hybrid совершил наезд на лежавщее животное и, изменив направление движения, сбил мужчину.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.