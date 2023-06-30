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    Мужчина погиб при столкновении легкового авто с грузовиком в Жаркенте

    30 Июня 2023, 11:05

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП зарегистрировано 30 июня в Жаркенте с участием Toyota Camry и большегруза Volvo, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При столкновении произошло возгорание обеих автомашин. На месте происшествия погиб 37-летний мужчина. Установлено, что водитель японского авто в ночное время, двигаясь по улице Головацкого, допустил столкновение с грузовиком, припаркованным на обочине дороги. Удар пришелся в топливный бак.

    По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение лицом, управляющим ТС, ПДД или эксплуатация ТС, повлекшее по неосторожности смерть лица).

    «Уважаемые автомобилисты, в очередной раз требуем от вас неукоснительного соблюдения требований дорожной безопасности. Игнорирование ПДД может привести к тяжелым последствиям», – сообщили в полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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