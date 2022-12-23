Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мужчина погиб при столкновении двух авто в Атырау

    23 Декабря 2022, 14:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина погиб при столкновении двух автомобилей в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице З. Кабдолова. Автомобиль марки Chevrolet Cobalt под управлением водителя, 1980 года рождения, выехал на встречную полосу. Он столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем марки Lexus под управлением водителя, 1989 года рождения. В результате столкновения пассажир Chevrolet Cobalt, 1972 года рождения, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

    «По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

    Фото: УВД Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    За хранение наркотиков задержаны двое жителей Аксая
    9,5 млн тенге взыскали с должников полицейские Туркестанской области
    Более 20 пропавших лошадей вернули владельцу жамбылские полицейские
    Суд в Астане объявил приговор «заминировавшему» самолет жителю столицы
    Популярное
    1 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
    2 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
    3 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
    4 Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям
    5 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
    Новости партнеров